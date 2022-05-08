«Реал» отказался от покупки Тчуамени. Клуб впечатлен выступлениями Вальверде и Камавинга

«Реал» отказался от трансфера полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

Руководство и тренерский штаб «сливочных» впечатлила игра хавбеков Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Тчуамени был одним из приоритетных вариантов для «Реала» в летнем трансферном окне. На 22-летнего француза также претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне хавбек провел за «Монако» 48 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Контракт Тчуамени действует до июня 2024 года.