Лаутаро Мартинес намерен остаться в «Интере», но не исключает перехода

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако, несмотря на желание 24-летнего аргентинца остаться — переход в другой клуб все еще возможен. В «Интере» видят в Мартинесе ключевого игрока, но рассмотрят серьезные предложение по его продаже.

Ранее агент игрока прокомментировал интерес к аргентинцу со стороны «Арсенала».

В текущем сезоне форвард провел за миланский клуб 46 матчей, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.

Контракт Мартинеса действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.