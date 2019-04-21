"Реал" отказал "Атлетико" в продаже Ковачича

"Реал" не собирается продавать "Атлетико" полузащитник Матео Ковачича ближайшим летом. Как сообщает AS, "матрасники" сделали запрос на приобретение хорватского хавбека, который сейчас выступает за "Челси" на правах аренды.

По данным источника, "Реал" не хочет усиливать конкурента, поэтому ответил отказом. 24-летний хавбек находится в неопределенном положении, поскольку "Челси" не имеет права выкупить контракт игрок по окончании срока аренды, а "Реал" не рассчитывает на Ковачича.

Ранее сообщалось, что Ковачичем интересуются "Интер", "Зенит" и "Рома".