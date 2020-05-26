«Реал» готов отпустить Йовича в аренду в «Милан»

Форвард «Реала» Лука Йович может перейти в «Милан» на правах аренды, сообщают итальянские СМИ.

По информации Corriere dello Sport, мадридский клуб готов отпустить игрока в аренду на следующий сезон. «Милан» не может себе позволить выкупить контракт игрока, но готов арендовать его. Ранее «Реал» подписал футболиста за 60 миллионов евро у «Айнтрахта».

22-летний серб в текущем сезоне провел 24 матча за «Реал» и забил два мяча при двух голевых передачах.