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Сегодня, 16:41

«РБ Спорт»: клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» Ленини

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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может перейти в другой клуб РПЛ. Как утверждает «РБ Спорт», сторона игрока готова рассмотреть предложения из России. В свою очередь, «Краснодар» готов отпустить футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок сборной Кабо-Верде провел в составе «Краснодара» 15 матчей, забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «быками» действует до 30 июня 2025 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
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