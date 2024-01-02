Гуренко отреагировал на интерес дортмундской «Боруссии» к Головину

Экс-игрок «Локомотив» Сергей Гуренко высказался о возможном переходе российского хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, Александр прекрасно понимает, что «Монако» — команда плюс-минус одного уровня. А клубы «Манчестер Сити», «Барса» или «Реал» стоят рангом повыше. Смысл тогда менять шило на мыло, если он живет в Монако в комфортных условиях? Смысл менять на Германию, учить язык, появление новых партнеров?» — приводит слова Гуренко издание «Евро-Футбол.Ру».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.