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Райола заявил, что «Боруссия» не хочет продавать Холанна летом

12 апреля 2021, 23:55
Эрлин Холанн. Фото Twitter «Боруссии».
Эрлин Холанн. Фото Twitter «Боруссии».
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Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, рассказал о том, как продвигаются переговоры по трансферу футболиста.

«Могу подтвердить, что у нас было общение с «Боруссией». Михаэль Цорк четко проговорил, что не хочет продавать Эрлина этим летом.

Я уважаю это мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция «Боруссии» очевидна. Для нас это нормально. Между нами нет никакой войны. У нас хорошие отношения с руководством», - цитирует Райолу Sport1.

Немецкий клуб оценил трансферную стоимость Холанна в 180 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Райола вместе с отцом Холанна прилетали в Испанию и Англию, чтобы провести переговоры по поводу трансфера норвежского футболиста.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 23 матча в бундеслиге, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/04/erling-haaland-berater-mino-raiola-stellt-klar-kein-krieg-mit-dem-bvb

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