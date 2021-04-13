«Манчестер Сити» договорился о трансфере 17-летнего Метинью из «Флуминенсе»
01:45
Полузащитник «Флуминенсе» Метинью близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, английский клуб подпишет контракт с 17-летним бразильцем на пять лет. «Флуминенсе» получит за игрока 5 млн евро, а также процент от дальнейшей продажи.
Ранее сообщалось об интересе «Ман Сити» к 17-летнему вингеру «Флуминенсе» Кайки.
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