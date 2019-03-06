Распродажа в "Шальке": Коноплянка и еще 10 футболистов могут покинуть команду

"Шальке" в летнее трансферное окно планирует радикально изменить состав команды, сообщает Bild. В руководстве клуба огорчены результатами, несмотря на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Кобальтовые" занимают 14-е место в чемпионате Германии.

После этого сезона "Шальке" могут покинуть 11 игроков: Евгений Коноплянка, Марко Ут, Амин Харит, Матия Настасич, Салиф Сане, Набиль Бенталеб, Омар Маскарел, Брель Эмболо, Себастьян Руди, Хамза Мендиль и Ральф Ферманн.

Кроме того, летом клуб покинет спортивный директор Кристиан Хайдель. Его место займе Йохен Шнайдер, который сейчас работает в "Лейпциге".