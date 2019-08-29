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Ракитич не нужен «Барселоне»

02:52
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Полузащитник Иван Ракитич до конца этого трансферного окна может покинуть «Барселону». По информации El Chiringuito TV, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде сообщил игроку, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

Трансферная стоимость хорвата, по данным transfermarkt, cоставляет 40 миллионов евро, а его нынешний контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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