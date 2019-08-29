Ракитич не нужен «Барселоне»

Полузащитник Иван Ракитич до конца этого трансферного окна может покинуть «Барселону». По информации El Chiringuito TV, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде сообщил игроку, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

Трансферная стоимость хорвата, по данным transfermarkt, cоставляет 40 миллионов евро, а его нынешний контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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