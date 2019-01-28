Ракицкий - о переходе в "Зенит": "Я очень счастливый прямо сейчас"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий прокомментировал переход в "Зенит". По его словам, он очень счастлив переходу и уже выбрал себе игровой номер.

– Ярослав, вы – игрок петербургского "Зенита". Что чувствуете прямо сейчас?



– Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду – "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.



– В 2007 году из "Шахтера" в "Зенит" перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе Сергея Семака. Главным тренером "Зенита" был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке. Советовались с ними по поводу перехода?



– С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное.



– Уже решили, под каким номером будете выступать?



– Да. Мне повезло, что в "Зените" свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого