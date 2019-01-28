"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого

"Зенит" объявил о переходе защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.
Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.
Официально: Ярослав Ракицкий – игрок "Зенита"! Добро пожаловать в Петербург!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 28 января 2019 г.
Подробности: https://t.co/2yuJ9661qp pic.twitter.com/C87redgDou
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-28-yaroslav-rakitskiy-perekhodit-v-zenit.htm
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