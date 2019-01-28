22:04 | Футбол — РПЛ

"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого

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"Зенит" объявил о переходе защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.

Таблица переходов РПЛ

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-28-yaroslav-rakitskiy-perekhodit-v-zenit.htm

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