"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого

"Зенит" объявил о переходе защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в составе "Шахтера". В первой команде донецкого клуба он дебютировал в 2009 году. Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть Кубков и шесть Суперкубков Украины. За сборную страны Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.

Таблица переходов РПЛ