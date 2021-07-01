Пульгар покинет «Фиорентину», игроком интересуется «Сельта»
06:42
Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «фиалки» намерены расстаться с 27-летним чилийцем. Сообщается, что на игрока претендует «Сельта».
В минувшем сезоне Пульгар провел 33 матча за «Фиорентину», в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.
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