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Пульгар покинет «Фиорентину», игроком интересуется «Сельта»

06:42

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «фиалки» намерены расстаться с 27-летним чилийцем. Сообщается, что на игрока претендует «Сельта».

В минувшем сезоне Пульгар провел 33 матча за «Фиорентину», в которых забил гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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