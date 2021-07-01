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Джака хочет перейти в «Рому»

05:36
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Полузащитнике сборной Швейцарии Гранит Джака покинет «Арсенал» этим летом. Как сообщает Football London, 28-летний швейцарец хочет продолжить карьеру в «Роме».

Также на игрока претендует «Ювентус». Туринцы попытаются заполучить игрока, если не смогут купить Мануэля Локателли из «Сассуоло».

«Арсенал» просит за футболиста 20 миллионов евро, римляне готовы заплатить лишь 12 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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