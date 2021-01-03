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«ПСЖ» собирается заработать зимой 40 миллионов евро на продажах игроков

00:16
Игроки «ПСЖ». Фото Twitter
Игроки «ПСЖ». Фото Twitter
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«ПСЖ» планирует расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферное окно. По информации L'Equipe, парижский клуб собирается заработать 40 миллионов евро.

«ПСЖ» после 17 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от первого места на 1 очко. Команду в начале 2021 года возглавил Маурисио Почеттино, который сменил Томаса Тухеля.

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