«ПСЖ» собирается заработать зимой 40 миллионов евро на продажах игроков

«ПСЖ» планирует расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферное окно. По информации L'Equipe, парижский клуб собирается заработать 40 миллионов евро.

«ПСЖ» после 17 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от первого места на 1 очко. Команду в начале 2021 года возглавил Маурисио Почеттино, который сменил Томаса Тухеля.