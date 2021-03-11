«ПСЖ» проявляет интерес к Роналду

«ПСЖ» рассматривает возможность перехода форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает 11 марта Le Parisien.

По данным источника, президент парижского клуба Нассер Эль-Хеллаифи регулярно общался с португальцем о возможном переходе. Ранее появилась информация о вероятном уходе футболиста из «Ювентуса». В «ПСЖ» следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за игрока. Для Роналду парижский клуб может стать подходящим вариантом перед тем, как завершить карьеру в более слабом чемпионате.

При этом в СМИ была информация и об интересе парижан к форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Вероятность перехода одного из них зависит от будущего Килиана Мбаппе. Если француз решит остаться в Париже после 2022 года, когда истекает его контракт, то клуб вряд ли сможет позволить себе существенные затраты на переход одной из звезд мирового футбола.

36-летний нападающий в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.