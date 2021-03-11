Экс-футболист «Монако» Грансир перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший нападающий «Монако» Самюэль Грансир стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает 11 марта официальный сайт американского клуба. Футболист перешел в качестве свободного агента. Контракт рассчитан на три года.

Samuel Grandsir is a ? — LA Galaxy (@LAGalaxy) March 11, 2021

24-летний футболист в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Монако». Всего он провел за монегасков 18 матчей и забил один мяч. Также выступал за «Труа», «Брест» и «Страсбур».