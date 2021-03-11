Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Челси» и «Бавария» могут летом обменяться игроками

17:51
Теги:

«Челси» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство лондонского клуба видит в 24-летнем французе потенциальную замену Кристиану Пулишичу, если тот решить покинуть команду летом 2021 года. Американцем интересуются «МЮ», «Ливерпуль» и «Бавария».

Сообщается, что «Челси» и «Бавария» рассмотрят вариант прямого обмена Комана и Пулишича. В текущем розыгрыше хавбек в 27 матчах чемпионата Германии забил 6 голов и сделал 13 ассистов.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир