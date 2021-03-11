«Челси» и «Бавария» могут летом обменяться игроками
17:51
«Челси» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом, сообщает Daily Mail.
По данным источника, руководство лондонского клуба видит в 24-летнем французе потенциальную замену Кристиану Пулишичу, если тот решить покинуть команду летом 2021 года. Американцем интересуются «МЮ», «Ливерпуль» и «Бавария».
Сообщается, что «Челси» и «Бавария» рассмотрят вариант прямого обмена Комана и Пулишича. В текущем розыгрыше хавбек в 27 матчах чемпионата Германии забил 6 голов и сделал 13 ассистов.
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