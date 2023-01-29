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Сегодня, 06:06

«ПСЖ» проведет новый раунд переговоров по трансферу Малкома

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Зенита» Малком может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, парижане заинтересованы в 25-летнем бразильце и готовы провести новый раунд переговоров с игроком.

Ранее агент нападающего «Зенита» Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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