Агент Малкома: «ПСЖ» действительно интересовался, официально предложения не было и не будет»

Агент Малкома отреагировал на информацию о возможных переговорах «Зенита» с «ПСЖ»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца.

«ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в «Зените», где он счастлив», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.