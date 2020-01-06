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«ПСЖ» предложит 80 миллионов евро за двух игроков «Милана»

15:26
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«ПСЖ» хочет подписать сразу двух игроков «Милана». Как сообщает Corriere dello Sport, в сферу интересов парижского клуба попал защитник Алессио Романьоли и полузащитник Лукас Пакета. «ПСЖ» готов сделать предложение по итальянцу и бразильцу уже в январе.

По данным источника, парижане за двоих игроков намерены предложить 80 миллионов евро.

На счету 24-летнего Романьоли в нынешнем сезоне 17 матчей в чемпионате Италии, а 22-летний Пакета провел 13 матчей.

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