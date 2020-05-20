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«ПСЖ» оставил попытки приобрести Кулибали. Фаворит за игрока — «МЮ»

21:43
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, «ПСЖ» оставил попытки приобрести 28-летнего сенегальца, так как запрашиваемая сумма в 70 млн евро слишком завышена.

Главным фаворитом за Кулибали теперь является «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями.

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