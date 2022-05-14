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Сегодня, 10:58

«ПСЖ» может приобрести Груневелда из «Вильярреала»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вильярреала» Арно Груневелд может продолжить карьеру во Франции, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 25-летнего голландца претендует «ПСЖ». Парижане ищут замену форварду Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб этим летом.

Также сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

В текущем сезоне Груневелд провел 34 матча, в которых забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.

ФК Вильярреал
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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