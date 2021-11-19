«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Милана» Кессье
00:55
Полузащитник «Милана» Франк Кессье входит в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Foot Mercato.
Указано, что парижский клуб — главный претендент на игрока. Стороны близки к тому, чтобы договориться о предварительном контракте. При том на него претендуют и другие клубы. Контракт футболиста истекает в конце сезона. Стороны не договорились о его продлении.
Игрок хотел зарабатывать 9 миллионов евро «чистыми» за сезон при нынешней зарплате в 2,2 миллиона. «Милан» готов предложить ему не более 6 миллионов.
24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Милан» и забил два мяча.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю