«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Милана» Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье входит в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Foot Mercato.

Указано, что парижский клуб — главный претендент на игрока. Стороны близки к тому, чтобы договориться о предварительном контракте. При том на него претендуют и другие клубы. Контракт футболиста истекает в конце сезона. Стороны не договорились о его продлении.

Игрок хотел зарабатывать 9 миллионов евро «чистыми» за сезон при нынешней зарплате в 2,2 миллиона. «Милан» готов предложить ему не более 6 миллионов.

24-летний ивуариец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Милан» и забил два мяча.