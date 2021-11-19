«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за Дани Ольмо

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на 23-летнего испанца претендует «Манчестер Юнайтед», который готов побороться за игрока с «Барселоной». Ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави хочет видеть Ольмо в своей команде.

В текущем сезоне Ольмо провел 6 матчей, пропустив часть матчей из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.