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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за Дани Ольмо

08:46
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на 23-летнего испанца претендует «Манчестер Юнайтед», который готов побороться за игрока с «Барселоной». Ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави хочет видеть Ольмо в своей команде.

В текущем сезоне Ольмо провел 6 матчей, пропустив часть матчей из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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