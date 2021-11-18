«Барселона» и «Реал» интересуются защитником «Аякса» Мазрауи
22:55
«Барселона» и мадридский «Реал» интересуются правым защитником «Аякса» Нуссаир Мазрауи, сообщает Sport.es.
Контракт 24-летнего футболиста с нидерландским клубом истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает защитника в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Мазрауи интересуются «Манчестер Сити», «Арсенал», «Лидс» и «Брайтон».
В сезоне-2021/22 футболист провел 16 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/viene-guerra-barca-madrid-lateral-12869944
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю