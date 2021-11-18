«Барселона» и «Реал» интересуются защитником «Аякса» Мазрауи

«Барселона» и мадридский «Реал» интересуются правым защитником «Аякса» Нуссаир Мазрауи, сообщает Sport.es.

Контракт 24-летнего футболиста с нидерландским клубом истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает защитника в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мазрауи интересуются «Манчестер Сити», «Арсенал», «Лидс» и «Брайтон».

В сезоне-2021/22 футболист провел 16 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.