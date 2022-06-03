«ПСЖ» достиг соглашения с Луишем Кампушем. Он станет новым спортивным директором

«ПСЖ» достиг соглашения с Луишем Кампушем на должность нового спортивного директора клуба.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. По данным источника, у 57-летнего португальца и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи было две встречи.

Кампуш, который в этом году работал в «Сельте», ранее был спортивным директором «Лилля» и «Монако». При нем состав монегасков пополнили Радамель Фалькао, Хамес Родригес, Бернарду Силва и другие футболисты.

Ранее сообщалось, что нынешний спортивный директор парижан Леонардо покинет свой пост.