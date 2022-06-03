«Рома» собирается подписать Гетце на замену Мхитаряну

«Рома» планирует подписать контракт с полузащитником «ПСВ» Марио Гетце, сообщает Calciomercato.com.

Руководство римлян рассматривает вариант с покупкой 30-летнего немца в качестве замены хавбеку Генриху Мхитаряну, который в ближайшее время может перейти в «Интер» на правах свободного агента.

Контракт Гетце с «ПСВ» действует до июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 52 матче во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.