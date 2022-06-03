Мане подтвердил, что близок у уходу из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане подтвердил, что близок к уходу из клуба.

«60-70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы я ушел из «Ливерпуля»? Я сделаю, как они хотят. Вы скоро все узнаете», — цитирует Мане журналист Фабрицио Романо со ссылкой на коллегу Мансура Лума.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.