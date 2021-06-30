«Торино» и «Реал Сосьедад» интересуются Довбиком

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик вызывал интерес у клубов европейских топ-чемпионатов, сообщает 30 июня Tuttomercatoweb.

По данным источника, информацию по игроку запрашивали «Торино» и «Реал Сосьедад». Также, по данным сайта FCDNIPRO.COM, к игроку проявляет интерес бельгийский «Гент», за который выступает другой форвард сборной Украины Роман Яремчук. Ранее сообщалось, что Яремчуком интересуется «Арсенал».

24-летний Артем Довбик стал автором решающего гола в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2 д. в.). В прошедшем сезоне он провел 27 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах и забил 10 мячей при одной голевой передаче.