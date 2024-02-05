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Сегодня, 06:15

Перес о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Оригинально»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

4 февраля появилась информация о том, что «сливочные» близки к достижению договоренности о трансфере 25-летнего француза.

«Оригинально», — приводит El Chiringuito слова Переса.

По данным издания Le Parisien, Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента летом 2024 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
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