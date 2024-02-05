Перес о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Оригинально»

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

4 февраля появилась информация о том, что «сливочные» близки к достижению договоренности о трансфере 25-летнего француза.

«Оригинально», — приводит El Chiringuito слова Переса.

По данным издания Le Parisien, Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента летом 2024 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.