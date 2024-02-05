«Ливерпуль» может подписать Рафинью или Фати в случае ухода Салаха

«Ливерпуль» интересуется двумя нападающими «Барселоны», Рафиньей и Ансу Фати, сообщает Team Talk.

Мерсисайдцы хотят подписать одного из этих игроков в случае, если Мохамед Салах покинет команду летом.

В сезоне-2023/24 Рафинья забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 20 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

Фати в нынешнем сезоне выступает за «Брайтон» на правах аренды. 21-летний испанец забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 играх за «чаек». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.