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Сегодня, 04:58

«Ливерпуль» может подписать Рафинью или Фати в случае ухода Салаха

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Рафинья.
Фото AFP

«Ливерпуль» интересуется двумя нападающими «Барселоны», Рафиньей и Ансу Фати, сообщает Team Talk.

Мерсисайдцы хотят подписать одного из этих игроков в случае, если Мохамед Салах покинет команду летом.

В сезоне-2023/24 Рафинья забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 20 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

Фати в нынешнем сезоне выступает за «Брайтон» на правах аренды. 21-летний испанец забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 играх за «чаек». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

Ансу Фати
Мохамед Салах
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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