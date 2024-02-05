«Манчестер Сити» может подписать Киммиха летом

«Манчестер Сити» следит за ситуацией с полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает The Athletic.

По данным источника, «горожане» готовы попытаться подписать 28-летнего немца в летнее трансферное окно. «Бавария» может продать футболиста, который может отказаться продлевать контракт, действующий до конца июня 2025 года, с целью получить за игрока деньги, а не отпускать его бесплатно в следующем году.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.