Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 07:27

«Манчестер Сити» может подписать Киммиха летом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Йозуа Киммих.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» следит за ситуацией с полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом, сообщает The Athletic.

По данным источника, «горожане» готовы попытаться подписать 28-летнего немца в летнее трансферное окно. «Бавария» может продать футболиста, который может отказаться продлевать контракт, действующий до конца июня 2025 года, с целью получить за игрока деньги, а не отпускать его бесплатно в следующем году.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
0
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В РФ создадут магазин приложений для iPhone
Вильфанд предсказал январские морозы в Московском регионе
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Оригинально»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости