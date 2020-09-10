«Практик Коларов». Яркая презентация новичка «Интера»

«Интер» в клубных соцсетях представил новичка — защитника Александра Коларова.

34-летний футболист появляется в конце промо-ролика, доказывая, что теорические знания и умения не особо важны. А в команду приходит настоящий практик, который умеет забивать красивые мячи.

Прошлый сезон серб провел в «Роме», в составе которой в 32 матчах серии А забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.