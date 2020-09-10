«Практик Коларов». Яркая презентация новичка «Интера»
14:05
«Интер» в клубных соцсетях представил новичка — защитника Александра Коларова.
34-летний футболист появляется в конце промо-ролика, доказывая, что теорические знания и умения не особо важны. А в команду приходит настоящий практик, который умеет забивать красивые мячи.
Прошлый сезон серб провел в «Роме», в составе которой в 32 матчах серии А забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
? | BENVENUTO— Inter (@Inter) September 10, 2020
Le teorie sono tante, ma la verit? ? una. ???#Inter #ForzaInter #NotForEveryone #Kolarov pic.twitter.com/Gaf4fI84UC