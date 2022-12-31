Роналду впервые прокомментировал свой трансфер в «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой трансфер в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Я в восторге от нового опыта в новой лиге и новой стране, проект «Аль-Насра» меня очень вдохновляет. Рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться большего успеха», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее издание Al Arabiya сообщило, что Криштиану подписал двухлетний контракт с «Аль-Насром».

37-летний португалец является свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.