Переход Максимовича в «Спартак» может не состояться

Трансфер полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича в «Спартак» может сорваться, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, стороны до сих пор не договорились о сумме трансфера 27-летнего серба. Сам игрок не против перехода в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.