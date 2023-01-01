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Сегодня, 10:44

Переход Максимовича в «Спартак» может не состояться

Сергей Разин
корреспондент
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Трансфер полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича в «Спартак» может сорваться, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, стороны до сих пор не договорились о сумме трансфера 27-летнего серба. Сам игрок не против перехода в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

Максимович в сезоне-2022/23 он принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/perekhod-maksimovicha-v-spartak-mozhet-ne-sostoyatsya-217474/
Неманья Максимович
ФК Спартак (Москва)
ФК Хетафе
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