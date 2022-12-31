«Аль-Наср» — о переходе Роналду: «Это больше, чем история»

Пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала заявление после перехода форварда Криштиану Роналду.

«Это больше, чем история. Это подписание, которое вдохновит наш клуб, нашу лигу, нашу страну и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя. Криштиану, добро пожаловать в новый дом», — говорится в сообщении клуба.

Ранее «Аль-Наср» объявил о переходе 37-летнего португальца. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

Роналду является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».