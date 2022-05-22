Оздоев попрощался с Дзюбой: «С твоим уходом команда потеряла дух, смех и лидера»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с нападающим Артемом Дзюбой.

22 мая форвард объявил об уходе из «Зенита». Дзюба выступал за клуб с июля 2015 года.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так. Когда уходят лучшие это очень тяжело осознавать. Надеюсь мы еще подвигаемся в одной команде. А ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. А получается у тебя это лучше всех. Удачи тебе во всем мой друг», — написал Оздоев в своей соцсети.

В составе «Зенита» 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.