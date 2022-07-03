Баринов оценил свои шансы на переход в европейский клуб

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос «СЭ» о шансах возможного отъезда в Европу.

«Уехать в Европу? Маленький шанс, но есть... (вздыхает). Мизерный, прям мизерный», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».