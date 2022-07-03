В «Торино» опровергли интерес к Миранчуку

Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти опроверг интерес клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об интересе «быков» к 26-летнему россиянину.

«Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси — неправда», — цитирует Ваньяти «Чемпионат».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.