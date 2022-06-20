Полузащитник «Лилля» Саншеш намекает на переход в «Милан». Хавбеком интересуется «ПСЖ»
Полузащитник «Лилля» Саншеш намекнул, где продолжит карьеру
Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш намекнул на то, что определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
24-летний португалец опубликовал неоднозначную фразу в своей соцсети, которая гласит: «Выбирай, что хорошо для твоей души, а не для твоего эго».
Ранее сообщалось, что хавбек выбирает между «Миланом» и «ПСЖ».
Контракт Саншеша с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.
В завершившемся сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
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