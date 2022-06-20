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Сегодня, 14:22

Источник: «Спартак» хочет заработать на трансфере Крала не менее 6 миллионов евро

Metaratings.ru: «Спартак» хочет продать Крала минимум за 6 миллионов евро
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«Спартак» рассчитывает продать полузащитника Алекса Крала не менее, чем за 6 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Ранее 24-летним чехом интересовались «Герта» и «Лейпциг».

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести семь матчей за «Спартак». Контракт чешского хавбека с московским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-nameren-vyruchit-za-krala-ne-menee-6-mln-evro-1293442/
Алекс Крал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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