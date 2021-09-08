Полузащитник «Лестера» близок к переходу в «Галатасарай»
08:27
Полузащитник «Лестера» Нампали Менди близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает агент футболиста Ясин Аяд.
«Два клуба согласовали аренду Нампали, но игроку нужно успеть завершить переход до того, как закроется трансферное окно в Турции. Ему нужно успеть прибыть в Истанбул до 23.59 по местному времени», — приводит Foot Mercato слова Аяда.
Менди выступает за «Лестер» с лета 2016 года, в сезоне-2021/22 футболист не принял участия ни в одном матче «лис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего француза в 8 миллионов евро.
Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября включительно.
Дополнительная информация:
https://www.footmercato.net/a3181567435520394045-adana-demirspor-et-kayserispor-revent-dhatem-ben-arfa
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