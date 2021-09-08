Полузащитник «Лестера» близок к переходу в «Галатасарай»

Полузащитник «Лестера» Нампали Менди близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает агент футболиста Ясин Аяд.

«Два клуба согласовали аренду Нампали, но игроку нужно успеть завершить переход до того, как закроется трансферное окно в Турции. Ему нужно успеть прибыть в Истанбул до 23.59 по местному времени», — приводит Foot Mercato слова Аяда.

Менди выступает за «Лестер» с лета 2016 года, в сезоне-2021/22 футболист не принял участия ни в одном матче «лис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего француза в 8 миллионов евро.

Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября включительно.