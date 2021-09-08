Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Полузащитник «Лестера» близок к переходу в «Галатасарай»

08:27
Теги:

Полузащитник «Лестера» Нампали Менди близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает агент футболиста Ясин Аяд.

«Два клуба согласовали аренду Нампали, но игроку нужно успеть завершить переход до того, как закроется трансферное окно в Турции. Ему нужно успеть прибыть в Истанбул до 23.59 по местному времени», — приводит Foot Mercato слова Аяда.

Менди выступает за «Лестер» с лета 2016 года, в сезоне-2021/22 футболист не принял участия ни в одном матче «лис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего француза в 8 миллионов евро.

Трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября включительно.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a3181567435520394045-adana-demirspor-et-kayserispor-revent-dhatem-ben-arfa

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Пустячок, а приятно. Российская молодежка уничтожила Мальту
Отборочный турнир ЧМ-2022: расписание и результаты матчей сборной России
Россия — Мальта: Смолов — капитан, Осипенко в стартовом составе
«Дал слово родителям и семье, что не вернусь в сборную». Акинфеев — о сборной России, ЦСКА и прошлом
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд