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Погба может перейти в «Реал»

19:16
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может стать игроком «Реала», сообщает AS.

По данным источника, мадридцы уже давно хотят подписать 27-летнего француза, однако не могут договориться о зарплате. Сам Погба хочет получать в районе 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 3 матча.

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