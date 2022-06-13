Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в РПЛ.

Вчера, 12 июня, La Gazzetta dello Sport сообщила, что бергамаски хотят продать ряд игроков этим летом. В список попал и 26-летний российский хавбек.

«Если его продают, значит, он не подходит по игровым кондициям. Ему нужно будет пойти туда, куда его позовут. Он же не Месси или Роналду, которые нарасхват. Допускаю, что в Европе охотников на него может и не найтись. Возвращение в Россию — шаг назад? Эти штампы считаю некорректными. Человек сидит на лавке, какой это шаг назад? Он приедет в Москву и будет играть, станет лидером какой-нибудь из команд. Главное — играть, а не сидеть на скамейке. Возвращение Миранчука в Россию — это возможность прогресса и развития», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.