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Сегодня, 15:27

Кьеллини подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

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Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Об этом 37-летний итальянец сообщил в своих соцсетях.

Напомним, Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 он провел 26 матчей, но не отметился результативными действиями.

Кьеллини провел за «старую синьору» 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач. С «Ювентусом» игрок завоевал 19 трофеев, в том числе девять скудетто и пять Кубков Италии.

Итальянский центральный защитник также был ключевым игроком «скуадра адзурры», которая выиграла Евро-2020.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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