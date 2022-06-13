Кьеллини подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Об этом 37-летний итальянец сообщил в своих соцсетях.

Напомним, Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 он провел 26 матчей, но не отметился результативными действиями.

Кьеллини провел за «старую синьору» 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач. С «Ювентусом» игрок завоевал 19 трофеев, в том числе девять скудетто и пять Кубков Италии.

Итальянский центральный защитник также был ключевым игроком «скуадра адзурры», которая выиграла Евро-2020.