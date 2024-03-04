Первый тренер Миранчука: «В РПЛ Антона недооценили, в Европе он сможет раскрыться»

Первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Александр Воронков прокомментировал слухи о том, что хавбек может перейти в «Нант».

«В чемпионате Франции, он вполне сможет потянуть этот уровень. Там у него будет мотивация доказать, что в РПЛ его недооценили. В «Локомотиве» он уже полностью не раскроется. А в Европе он, уверен, сможет раскрыться», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

4 марта появилась информация о том, что «Нант» хочет подписать россиянина летом, когда он станет свободным агентом.

Контракт 28-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук принял участие в 18 матчах «Локомотива», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.