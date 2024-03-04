Источник: Антон Миранчук может перейти в «Нант»

«Нант» заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука летом 2024 года. Об сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, французский клуб начал неформальное общение с представителями российского футболиста.

Контракт 28-летнего хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук принял участие в 18 матчах «Локомотива», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Железнодорожники располагаются на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко по итогам 19 туров.