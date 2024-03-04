Источник: «Реал» готов на уступки по контракту Дэвиса, но не в переговорах с «Баварией»

«Реал» готов пойти на уступки в переговорах о личном контракте с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, размер зарплаты 23-летнего канадца для «сливочных» не является проблемой. В то же время мадридцы не готовы платить «Баварии» «сумасшедшую» сумму этим летом, с учетом, что контракт игрока с мюнхенцами истекает в июне 2025-го. «Реал» хочет, чтобы цена была «справедливой».

В нынешнем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 28 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.