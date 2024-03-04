«Атлетик» заплатил 15 миллионов евро за вингера «Браги» Джало

«Атлетик» объявил о подписании 5-летнего контракта с вингером «Браги» Альваро Джало. 24-летний испанец присоединится к баскам летом 2024-го.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клуб из Бильбао заплатил «Браге» 15 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

В этом сезоне Джало провел за португальский клуб 38 матчей, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.